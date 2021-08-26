Masumiyet dizisi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü çifti birbirlerine olan sevgileriyle magazin gündeminde sıklıkla yerini alıyordu. Oyuncu çiftten kötü haber geldi. Çiftin ayrıldıkları iddialarının ortaya atılmasıyla sevenleri bu durumun gerçek olup olmadığını merakla araştırmaya başladı. Biz de bunun üzerine haberimizde İlayda Alişan - Serkay Tütüncü ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü neden ayrıldı? sorularını yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

İLAYDA ALİŞAN - SERKAY TÜTÜNCÜ AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

FOX TV'de izleyici karşısına çıkan ve istediği izlenme seviyesine ulaşamadığı için erken final yapmak zorunda kalan Masumiyet dizisinde başrolü paylaşan oyuncular 25 yaşındaki İlayda Alişan ve 30 yaşındaki Serkay Tütüncü ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. İlişkinin başlarında sosyal medyayı aktif kullanarak birlikte fotoğraf paylaşan çift bir süredir birlikte görülmemesi ayrılık iddialarını ortaya çıkarırken çiftten gelen son hamle söylentileri daha da güçlendirdi.

Yaz başında Bodrum'da birlikte görüntülenerek aşkları belgelenen çiftin . İkilinin, birlikte çekilmiş karelerini Instagram hesabından silmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda City's Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda, çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" açıklamasında bulunmuştu.

İLAYDA ALİŞAN VE SERKAY TÜTÜNCÜ NEDEN AYRILDI?

Instagram hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafları silen ve birbirlerini takipten çıkan çiftin henüz neden ayrıldıkları belli değil.

Ayrılık haberleri ardından tüm gözler Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.