Sosyal medya fenomeni olan İlayda Oymak 2.sayfa programına konuk oldu. Zayıflama serüvenini anlatan İlayda Tokmak kendisi ile alakalı soruları yanıtladı. Peki İlayda Oymak kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

İLAYDA OYMAK KİMDİR?

1994 yılımda Ankara’da doğdu. Çocukluğu Ankara’da geçti. İlk ve ortaokulu Tandoğan’daki Gazi Koleji’nde okudu.

Bilgi Üniversitesi’nde Televizyon haberciliği ve programcılığı bölümünü bitirdi. Sosyal medya için çektiği zayıflama videoları ile izlenme rekorları kırdı. Sevigilisine aldığı lüks hediyeler sosyal medyada çok konuşuldu. İlayda Oymak, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.