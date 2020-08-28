İlber Ortaylı, Kadir Mısıroğlu'nu eleştirdi! Anadolu Ajansı tepki gösterdi

Anadolu Ajansı bünyesinde yayınlanan bir programa konuk olan ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı, Kadir Mısıroğlu 'Keşke Yunanlılar galip gelseydi' sözlerini eleştirince Anadolu Ajansı, Ortaylı'nın önündeki mikrofonu aldı. Bu olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Anadolu Ajansı'ndan da açıklama gecikmedi.