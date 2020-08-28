İlber Ortaylı, Kadir Mısıroğlu'nu eleştirdi! Anadolu Ajansı tepki gösterdi
Anadolu Ajansı bünyesinde yayınlanan bir programa konuk olan ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı, Kadir Mısıroğlu 'Keşke Yunanlılar galip gelseydi' sözlerini eleştirince Anadolu Ajansı, Ortaylı'nın önündeki mikrofonu aldı. Bu olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Anadolu Ajansı'ndan da açıklama gecikmedi.
Aksaray Belediyesi Kitap Günleri'de Kadir Mısıroğlu 'Keşke Yunanlılar galip gelseydi' sözlerini eleştiren İlber Ortaylı'ya Anadolu Ajans'ı tepki gösterdi. Ortaylı'nın önünden mikrofonunu alan Anadolu Ajansı, programı terk etti. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
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