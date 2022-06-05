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İlber Ortaylı uyardı: "Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor"

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, televizyonlarda yanlış Türkçe konuşulduğunu vurgulayarak “RTÜK denen yere hep tembih ediyoruz. Bir konuda çalışırsanız herkes sizi tutar, alkışlar. Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor” diye konuştu.

İlber Ortaylı uyardı: "Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor"

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İlkadım Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen kitap fuarındaki söyleşiye katıldı. Prof. Dr. Ortaylı, yaptığı konuşmasında televizyonda yanlış Türkçe konuşulduğunu önemle vurgulayarak, RTÜK’ün bu konuya eğilmesini istedi. Ortaylı, “Bu RTÜK denen yere hep tembih ediyoruz. Bir konuda çalışırsanız herkes sizi tutar, alkışlar. En azından benim gibiler. Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor. Bütün sunucular, bütün spikerler, beyler ve bilhassa hanımlar. Türkçede 8 tane sesli vardır. Bir sürü dilin aksine vurgulama yoktur” ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı uyardı: Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor

"İKİ SESSİZ YAN YANA GELMEZ"

Günlük hayatta yaşadığı bir olaydan da bahsederek Türkçenin doğru kullanılması gerektiğini belirten Ortaylı, “Lüzumsuz yere de her sesliyi uzatamazsın. Çünkü Türkçede sesli harf olmayan hece yoktur. İki sessiz yan yana gelmez. Türk hecesi dediğin mutlaka bir sesli ihtiva eder. Daha ne diye vurguluyorsun seslileri. Kim öğretiyor bunu sana. Rahmetli Sinanoğlu ‘Casuslar yapıyor bunu’ derdi sinirlendiğinde” şeklinde konuştu.

İlber Ortaylı uyardı: Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor

İlber Ortaylı uyardı: Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor

İlber Ortaylı uyardı: Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor

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