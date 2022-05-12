İlber Ortaylı'dan Türkiye'deki mülteciler için dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var, yaşlanıyoruz

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, A Haber'de gazeteci Melih Altınok'un moderatörlüğündeki Sebep Sonuç programına katıldı. Türkiye'nin bir numaralı konusu haline dönüşen sığınmacı sorununa değinen İlber Ortaylı dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SURİYE'DE BİR KAVGA VAR"

Suriye'deki iç savaşa dikkat çeken Ortaylı, Türkiye'nin sınır kapılarını açmasına değinerek," Suriye'de bir kavga var, Türkiye bunlara kapı açtı ve aldı. İçlerinde Türkmenler de vardır. Bayır Bucak Türkmenleridir. Savaş döneminde (sığınmacılar) özellikle defans durumuna geçerek doğum oranını artırır." diye konuştu.

GÖÇMENLERİN GÖNDERİLMESİ KONUSU

"Başımızda bir mülteci sorunu var." diyen Ortaylı sözlerine şöyle devam etti:

" 'Hepsini atalım' diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım diyor. Burada Suriyelilerin kaçı nasıl gider? Ne bunları atalım ne bunların hepsini tutalım. Çok mühim sorunlar. Türkiye'de toprak ve mesken satılamaz ecnebi tebaaya. Mesken bunalımı yaratacak bir imkan verilemez. İktisadi bir hareket için bu yapılabilir. Sahillerin korunması gereklidir."

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞLANMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin mültecilere ihtiyacı olduğunu belirten Ortaylı, nüfusun yaşlandığına dikkat çekti. Dünyadan örnekler veren Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var, yaşlanıyoruz. Dua etmeliyiz ki bünyemiz bu yaşlılığı kaldırmaya müsait. Bize kan, destek verecek unsurlar var. Nasıl İsrail'i dünyadaki Yahudilik besliyorsa, nasılsa Amerika göç ülkesi vasfını henüz koruyorsa bizi de dünyadaki kültürel azınlıklarımız koruyacak. Biz bu asrın ortalarına kadar kendi demografimiz itibarıyla genç ülke olacağız, sonradan da onların sayesinde ihtiyarlamayacağız. 'Afganları istemeyiz falan' kim toplayacak senin meyvelerini? Koyunlarına, kuzularına, danalarına kim bakacak? Bir insan bir şeyi bilir de konuşur. Köylere gidin bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor, bu adamlar hakkında. Bu gibi şımarıkların şiddetle karşısındayım. Bunlarla apaçık politika yapılmaz. Üzerinde durmalıyız. "