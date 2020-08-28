İlber Ortaylı'nın Kadir Mısıroğlu eleştirisine Anadolu Ajansı'ndan tepki

Ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı, Anadolu Ajansı bünyesinde yayınlanan bir programa konuk oldu. Bu programda KAdir Mısıroğlu'nun 'Keşke Yunanlılar galip gelseydi' sözlerini eleştiren Ortaylı'nın bu sırada önünde duran mikrofunun çekildiği iddia edildi. Konu, sosyal medyada gündem olunca Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

"BÖYLE BİR LAFI FRANSA'DA EDEMEZSİN"

Katıldığı AA bünyesindeki programda Kadir Mısıroğlu'nun sözlerini eleştirerek, "Fesli adam Yunanlılar gelse daha iyi olurdu diyor. Bunu diyen adam nereden diyor aklım ermiyor. Karadeniz'de Yunanlılar Pontuslardı. Kavga edildi onlarla. Çete savaşları vardı. Orayı işgal eden Rusya'ydı 1. harpte. Hiçbir zaman öbür savaşlardan haberi yoktu o bölgenin. Bunu söylüyor ve takdis ediliyor herif, herkes adamı hoşluyor. Böyle bir lafı Fransa'da edemezsin. Muhtemelen seni elektrik işkencesine tutup hapse de tıkmazlar ama sülaleni de bir daha iflah ettirmezler." ifadelerini kullandı. Ortaylı'nın bu sözleri üzerine önünde duran mikrofonun çekildiğini yansıtan görüntüler, sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu. Bunun üzerine Metin Mutanoğlu, olayın sosyal medyada yansıtıldığı gibi olmadığını belirten bir açıklamada bulundu.

"UTANMALARI VARSA ÖZÜR DİLERLER"

Söz konusu görüntülere dair kişisel sosyal medya hesabı üzerinde paylaşımda bulunarak açıklama yapan yapan Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, açıklamasında ilk olarak sosyal medyada gündem olan iddialara değinerek, "Sabahtan beri net, açık bir yalan gerçekmiş gibi tedavüle sokuldu. Konu neydi gelin birlikte bakalım. İddia şu; Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın 13 ekim 2019’da Aksaray Kitap Günleri fuarında yaptığı konuşma sırasında önündeki AA mikrofonu muhabirimiz tarafından (o esnada yapılan konuşmayı beğenmediği için) alındı. İddia böyle.. Bu iddiayı haber olarak kamuoyuyla paylaşan Cumhuriyet gazetesi açıkça yalan söyledi ve yalanını meşrulaştırmak İçin de kullandığı görüntü üzerinde oynadı. Utanmaları varsa özür dilerler." şeklinde konuştu.

"MİKROFONU ALAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ"

Ardından gerçeğin bu iddiadan çok daha farklı olduğunu belirten Mutanoğlu, ses sisteminin bozulduğunu iddia ederek, "Peki gerçek ne? Gerçek şu: AA muhabiri programı haberleştirmek için kamera arkasında. Tam o esnada salonun ses sistemini bozduğu gerekçesiyle mikrofonu birisi masadan alıyor. Peki kim bu? Cumhuriyet bu kişinin kim olduğunu saklamak için görüntüyü genişletiyor. Zira normal görüntüde mikrofonu masadan alanın aslında güvenlik görevlisi olduğu net olarak görülüyor. İddia edilen görüntüde sadece mikrofonu alan kişinin kolu görünüyor. Bakın programın başında aynı güvenlik görevlisi çok daha net olarak görülüyor. Salonda iki güvenlik görevlisi var. Güvenliklerin sağ omzunda mavi bir arma var. Mikrofonu alan sağdaki güvenlik görevlisi." dedi.

"HAKKIMIZI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ARAYACAĞIZ"

Ardından bunun bir iftira olduğunu belirten AA Genel Müdür Yardımcısı, yapılan haberi ahlaksız saldırı olarak nitelendirerek, "Yani mikrofonumuz, frekans karışması sonucu hatibin sesini bozmaya neden olduğu yönündeki uyarılar sonrası, (salondaki gazetecilerin uyarısıyla) güvenlik görevlisi tarafından masadan alınmış ve kenara konmuş. Söz konusu program muhabirimiz tarafından sonuna kadar da izlenmiş. 13 dilde her gün binlerce haber yapan ve Türkiye’nin global haber ajansı olan Anadolu Ajansı’na yönelik eleştirilere her zaman açık olduk. Ancak iftira ve ahlaksız saldırılara karşı da hakkımızı hukuk çerçevesinde arayacağımızın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.