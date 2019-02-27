İlçe başkanı Çetin'den, mahalle teşkilatına ziyaret

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, 100. Yıl Mahallesi teşkilatını ziyaret etti.

Çetin, teşkilat toplantısına katılarak Mahalle Başkanı Murat Özdemir'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Çetin, burada yaptığı konuşmada, mahalle birimlerinin vatandaşlara gönül belediyeciliğinin iyi anlatılması gerektiğini söyledi.

Seçime kadar herkesin iyi çalışması gerektiğini ifade eden Çetin, "Çalmadık kapı, tutulmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. Az konuşacağız çok dinleyeceğiz. Vatandaşlarımıza CHP'li belediyenin 5 yıllık kötü karnesini aktarıp AK belediyeciliğin ne olduğunu anlatacağız. Mahalle birimlerimiz 35 gün boyunca gayretli ve özverili çalışarak vatandaşlarımıza 'gönül belediyeciliğini' ne olduğunu anlatmalı." dedi.

Çetin, saha çalışmalarında Cumhur İttifakı'nın da iyi anlatılması gerektiğini, vatandaşlara Cumhur İttifakı'nın seçime endeksli olmadığını, memleketin beka mücadelesi için kurulduğunun hatırlatılması gerektiğini dile getirdi.











Kaynak: AA