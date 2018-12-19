İlçe Girişinde yenileme çalışması

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Karşıyaka Mahallesi terminal karşısında devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Tekin, Karşıyaka Mahallesinde Bin 500 metre kare parke taşı döşeyeceklerini söyledi.

İlçenin girişini daha modern bir hale getireceklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"İlçemizi modern ve yaşanabilir bir kent yapmak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda tüm mahallelerimizde gerek altyapı olsun gerekse üst yapı çalışmaları ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor. Alaplı eski köprünün oradan başlayarak yalı kavşağına kadar olan kaldırımda yenileme çalışması yapıyoruz. Burada eski kaldırımları sökerek kaldırımları genişletmek suretiyle yeniliyoruz. Yaklaşık Bin 500 metre parke taşı döşeyeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın oturup dinlenebileceği oturma bankları koyacağız. Bu bölge ilçenin giriş olduğu için daha modern bir hale dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında Karşıyaka Mahallesi çok güzel olacak."

Kaynak: İHA