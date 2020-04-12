İlçe halkı balkonlardan hep birlikte şarkı söyledi
İzmir'in Tire ilçesinde belediyenin, hep birlikte şarkı söyleme çağrısına katılan çok sayıda vatandaş, balkon ve pencelere çıkarak hoparlörlerden çalınan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısına eşlik etti
İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde balkon ve pencerelere çıkan çok sayıda vatandaş, hoparlörlerden çalınan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısına eşlik etti.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçede belediyenin sosyal medya hesaplarından hep birlikte şarkı söyleme çağrısı yapıldı.
Yapılan paylaşımda, "Haydi Tire. Bu akşam bayraklarımızla balkonlarda ve camlardayız. Tire Belediyesi İlan Bürosu'ndan 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısı çalacak. Şarkıya bayraklarımızla eşlik edeceğiz." mesajı paylaşıldı.
Çağrıya yanıt veren çok sayıda vatandaş 20.30'da balkon ve pencerelere çıktı.
Ellerinde Türk bayrağı bulunan vatandaşlar, hoparlörlerden çalınan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısına eşlik etti.
Kaynak: AA
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