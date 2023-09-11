Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Kartal başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın toplantının hayırlı olması temennisinde bulunması ve ilçe millî eğitim müdürleri ile tanışması ile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 21.08.2023 tarihli ve 81785959 sayılı "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu Genelgesinden bahsedilen toplantının devamında ise Müdür Kartal tarafından ilçe milli eğitim müdürlerine; 2023 yılında yeni yayımlanan DYK yönergesi ve e-kılavuzunun görüşülmesi, tüm kademelerde haftalık ders çizelgeleri ve seçmeli ders seçimi hakkında bilgi verilmesi, akademik başarının arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar, okul ve kurumlarımızca yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel, sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerle, özel eğitim faaliyetleri, taşımalı eğitim iş ve işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile okullarda güvenli ortamın oluşturulması konuları başta olmak üzere eğitim öğretime dair birçok konuda paylaşımlar yapılarak önemli hatırlatmalarda bulunuldu.

Müdür Hacı Ömer Kartal toplantının son bölümünde, ilçelerdeki ihtiyaç, eksiklik ve sorunlarla çözüm önerilerine ilişkin ilçe müdürlerimizle görüş alışverişinde bulundu. Yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde başlamak ve sunulan eğitim öğretimin kalitesini daha da yükseltmek için, ilçe müdürleri, tüm yönetici ve öğretmenlerle birlikte ekip ruhu içerisinde hareket ederek, ilçe ve okul başarısını daha yukarılara çıkaracaklarına olan inancını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)