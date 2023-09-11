İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Kartal başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın toplantının hayırlı olması temennisinde bulunması ve ilçe millî eğitim müdürleri ile tanışması ile başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 21.08.2023 tarihli ve 81785959 sayılı "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu Genelgesinden bahsedilen toplantının devamında ise Müdür Kartal tarafından ilçe milli eğitim müdürlerine; 2023 yılında yeni yayımlanan DYK yönergesi ve e-kılavuzunun görüşülmesi, tüm kademelerde haftalık ders çizelgeleri ve seçmeli ders seçimi hakkında bilgi verilmesi, akademik başarının arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar, okul ve kurumlarımızca yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel, sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerle, özel eğitim faaliyetleri, taşımalı eğitim iş ve işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile okullarda güvenli ortamın oluşturulması konuları başta olmak üzere eğitim öğretime dair birçok konuda paylaşımlar yapılarak önemli hatırlatmalarda bulunuldu.

Müdür Hacı Ömer Kartal toplantının son bölümünde, ilçelerdeki ihtiyaç, eksiklik ve sorunlarla çözüm önerilerine ilişkin ilçe müdürlerimizle görüş alışverişinde bulundu. Yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde başlamak ve sunulan eğitim öğretimin kalitesini daha da yükseltmek için, ilçe müdürleri, tüm yönetici ve öğretmenlerle birlikte ekip ruhu içerisinde hareket ederek, ilçe ve okul başarısını daha yukarılara çıkaracaklarına olan inancını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Son Haberler
Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor
Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor
Medical Point’te, mikrovasküler bypass eğitimi
Medical Point’te, mikrovasküler bypass eğitimi
Deprem bölgesi Malatya’da yeni eğitim-öğretim başladı
Deprem bölgesi Malatya’da yeni eğitim-öğretim başladı
Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak
Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!