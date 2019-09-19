İlçe Müftüleri bu ay Arguvan’da toplandı

Malatya İlçe Müftüleri koordinasyon toplantısı bu ay Arguvan ilçesinde gerçekleştirildi.

Malatya İl Müftülüğü ile İlçe Müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamak, uygulama birliği oluşturmak, yeni gelişmeleri değerlendirip uygulanacak proje ve yürütülen hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan ilçe müftüler toplantısı İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın başkanlığında Arguvan ilçesinde yapıldı.

İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan, Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Mustafa Küçükarslan'ında katıldığı toplantı Arguvan Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

13 ilçe müftüsünün katıldığı toplantıya katılan Arguvan ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin, burada yaptığı konuşmada İlçe müftülerini ilçelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, müftülük hizmetlerini ile ilgili her türlü gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Toplantı sonrası İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan Muharrem Programına geçildi. Darende Müftüsü Nurullah Birlik'in Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programda İl Müftüsü Veysel Işıldar'da bir konuşma yaptı.

Program aşure ikramı ile son buldu.

Kaynak: İHA