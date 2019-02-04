İlçenin 9 mahallesinde muhtarlığa 11 kadın aday

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yerel seçimlere kısa bir süre kala kadın muhtar adaylarının çokluğu dikkati çekiyor.

Mahallelerini evleri, sokakları da evlerinin koridorları gibi gördüklerini belirten kadınlar, 31 Mart gecesi kazananların kendileri olacaklarına inanıyor.

Bozüyük ilçe merkezinde 9 mahallede muhtarlık için 11 kadının yarışması hemcinslerini de sevindiriyor.

Yeni Mahalle muhtar adayı 37 yaşındaki Kısmet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 kız annesi olduğunu ve yaklaşık 15 yıldır Bozüyük'te yaşadığını söyledi.

Bu ilçe için yararlı işler yapabileceğine inandığını dile getiren Sağlam, şöyle devam etti:

"Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Faydalı olacağımı düşünüyorum. İlçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin yanındayız, sürekli yanında olmaya da devam edeceğiz. Kapı kapı gezeceğiz. Şu anda bizim mahallede üç kadın, iki erkek aday var. Bayanlar kendilerine çok güveniyorlar. Mahallemizi evimizi gibi görüyoruz. Sokaklar evimizin koridorları gibi. Erkekler daha yüzeysel bakıyorlar. Kazanacağım, inanıyorum. Sloganım; (Beklentisi hizmet olanın adayı Kısmet olsun.)"

Dört Eylül Mahallesi muhtar adayı 46 yaşındaki Zerrin Kaya ise 3 kız annesi olduğunu ve çocuklarının tamamının üniversitede öğrenim gördüğünü anlattı.

Muhtarlık yarışında kendisine güvendiğini vurgulayan Kaya, "1,5 yıldır uğraşıyoruz, çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. İnsanların tepkisi güzel, olacak gibi ama yine de 31 Mart akşamını bekliyorum. Şu anki muhtarımız ve bir de bayan muhtar adayı var rakibim olarak. Kimsesizlerin kimsesi olmak adına bu yola çıktım. Bir sloganım var, noterden tescilimizi aldık; (Her oy kendi hikayesini anlatır, neden senin de bir hikayen olmasın. Bir oy deyip geçmeyin muhtar Zerrin'i deneyin.)'' şeklinde konuştu.

Yeşilkent Mahallesi muhtar adayı, 2 kız çocuğu annesi 46 yaşındaki Canan Ateş ise mahalle sakinlerinin kendisine ihtiyacı olduğuna inandığını belirtti.

Mahallenin eksikliklerini tamamlamak için aday olduğunu ifade eden Ateş, "18 yıldır aynı mahalledeyim, sorunları biliyorum. Seçim sonucu ben olurum, kazanacağım. 2 erkek rakibim var." açıklamasında bulundu.

- "Mahalleye yeni bir yüz gelsin istedik"

Kasımpaşa Mahallesi muhtar adayı 3 kız annesi emekli Sibel Berksoy, 11 yıldır aynı mahallede ikamet ettiği bilgisini verdi.

Çocuklarından birinin okulunda sınıf annesi olarak görev aldığını aktaran Berksoy, "Mahalleye yeni bir yüz gelsin istedik. Çoğunlukla gençlere fırsat vermeyi istiyoruz. Mahallede festival tadında çeşitli etkinlikler yapmak istiyorum. Birçok düşüncem var. Kiminle konuştuysam, 'Size oy veririm' diyor. Kazanmak niyetiyle girdik, kesinlikle kaybetmeyeceğim. Sloganım, Yenilikçi Kasımpaşa için yeni aday Sibel'i seçin." ifadelerini kullandı.

4 kadın muhtar adayının ziyaret ettiği kadın esnaf Servet Poyraz, hemcinslerinin bu girişiminden memnuniyet duyduğunu söyleyerek, hepsine de destek olacağını dile getirdi.

İlçede Yeni Mahalle, Dört Eylül, Yeşikent, Kasımpaşa'nın yanı sıra Çarşı, Tekke, Yediler, Yenidoğan ve Akpınar mahallelerinde kadın muhtar adaylar kıyasıya yarışıyor.

















Kaynak: AA