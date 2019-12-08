İlçenin en küçük köyüne dev Türk bayrağı dikildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir işadamı köylülerin isteğini kırmadı, köyün tepesine kendi imkânlarıyla dev Türk bayrağı dikti.

Akçakoca'nın Nazımbey köyü sakinleri, köylerini ziyaret eden işadamı Tuğrul Abanoz'dan köyün en yüksek tepesine Türk Bayrağı dikmesini talep ettiler.

Abanoz da köylülerin bu isteğinin kırmadı. Abanoz, 25 metre direk boyunda ve 40 metrekarelik Türk bayrağını Nazımbey köyüne diktirdi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından dev bayrak göndere çekildi.

Köy muhtarı Ufuk Yıldırım, işadamı Tuğrul Abanoz'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yıldırım, bu bayrağın 9 köyden görüleceğini belirterek, "Akçakoca'nın 43 köyünün en küçük köyü olan Nazımbey köyünde dev Türk bayrağını göklerde dalgalandırmak istedik. Bu konuda bizlere destek veren Tuğrul Abanoz'a teşekkür ederiz. Bu bayrak 9 köyden görülecektir. Şehit kanlarıyla yıkanmış olan bayrağımızı göndere çekmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İşadamı Tuğrul Abanoz ise şunları söyledi; "Bayrağı olmayanın milleti de olmaz. 25 metre boyunda ve 40 metre kare olan Türk Bayrağının Nazımbey köyün de göndere çekmenin gururunu yaşıyoruz. Allah bu yüce milletin yardımcısı olsun."

Kaynak: İHA