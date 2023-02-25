İldar Alakbarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İldar Alakbarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İldar Alakbarov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İldar Alakbarov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İldar Alakbarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İldar Alakbarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İldar Alakbarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İldar Alakbarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İldar Alakbarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İldar Alakbarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İldar Alakbarov 27 Nisan 2001 tarihinde Pskov şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da İldar Ruslan oğlu Ələkbərov şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İldar Alakbarov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. İldar Alakbarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İldar Alakbarov'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İldar Alakbarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İldar Alakbarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

İldar Alakbarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İldar Alakbarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında DYuSSh Kolomyag

1 Ağustos 2017 yılında SShOR Zenit

22 Şubat 2019 yılında Strogino

16 Ekim 2020 yılında Neftekhimik

2 Ağustos 2021 yılında Sabah FK

İldar Alakbarov kimdir

İldar Alakbarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İldar Alakbarov şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Pskov-747

İldar Alakbarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İldar Alakbarov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Jing Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jing Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jing Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jing Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlnur Valiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlnur Valiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlnur Valiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlnur Valiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yongfa Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yongfa Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yongfa Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yongfa Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aydin Bayramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aydin Bayramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aydin Bayramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aydin Bayramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kandilli Rasathanesi açıkladı! 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi