İldar Alakbarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İldar Alakbarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İldar Alakbarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İldar Alakbarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İldar Alakbarov 27 Nisan 2001 tarihinde Pskov şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da İldar Ruslan oğlu Ələkbərov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İldar Alakbarov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. İldar Alakbarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İldar Alakbarov'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İldar Alakbarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İldar Alakbarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İldar Alakbarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İldar Alakbarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında DYuSSh Kolomyag

1 Ağustos 2017 yılında SShOR Zenit

22 Şubat 2019 yılında Strogino

16 Ekim 2020 yılında Neftekhimik

2 Ağustos 2021 yılında Sabah FK

İldar Alakbarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İldar Alakbarov şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İldar Alakbarov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Pskov-747

Azerbaycan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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