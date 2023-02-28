İldar Mamatkazin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İldar Mamatkazin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İldar Mamatkazin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İldar Mamatkazin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İldar Mamatkazin 25 Ekim 1988 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Ильдар Маматказин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İldar Mamatkazin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İldar Mamatkazin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İldar Mamatkazin'nin FK Andijon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İldar Mamatkazin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İldar Mamatkazin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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İldar Mamatkazin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İldar Mamatkazin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Dinamo

31 Aralık 2014 yılında Pakhtakor

1 Ocak 2015 yılında Dinamo

2 Ocak 2016 yılında Nasaf Qarshi

29 Ocak 2017 yılında Saham Club

1 Şubat 2018 yılında FK Andijon

20 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

10 Nisan 2021 yılında Arambagh KS

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında FK Andijon

İldar Mamatkazin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İldar Mamatkazin şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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