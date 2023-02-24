İldi Gruda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İldi Gruda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İldi Gruda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İldi Gruda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İldi Gruda 13 Aralık 1999 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İldi Gruda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İldi Gruda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. İldi Gruda'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İldi Gruda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İldi Gruda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İldi Gruda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İldi Gruda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Valletta

31 Ağustos 2019 yılında FC Shënkolli

24 Ocak 2020 yılında KF Teuta

İldi Gruda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İldi Gruda şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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