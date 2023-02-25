İldi Xhakaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İldi Xhakaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İldi Xhakaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İldi Xhakaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İldi Xhakaj 2 Ekim 2003 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İldi Xhakaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İldi Xhakaj'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İldi Xhakaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İldi Xhakaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İldi Xhakaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İldi Xhakaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KF Tërbuni

İldi Xhakaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İldi Xhakaj şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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