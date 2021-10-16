Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel basın toplantısında konuşuyor (canlı yayın)NC/CNC Tezgah İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıEmir Ersoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gökçe Bahadır’ın sevgilisi Emir Ersoy ne iş yapıyor?Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'yi eleştirdi bitmeyen projeler için seslendi: Allah rızası için şunları bitirin artık yaYazılım Satış Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıWatford - Liverpoool maçı canlı izle | S Sport Plus canlı yayın izle linkiİlek ne demek, TDK'ya göre İlek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mevlid kandili gecesi çekilecek zikir ve salavatlar neler? Zikir ve salavat nasıl getirilir?Turizm Danışma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıRıdvan Dilmen'den, Emre Belözoğlu hakkında çarpıcı ifade: İyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İlek ne demek, TDK'ya göre İlek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İlek ne demek, TDK'ya göre İlek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İlek kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İlek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İlek nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İlek kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İlek ne demek, TDK'ya göre İlek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İlek ne demek? İlek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ilek kelimesi. Peki ilek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ilek nedir, ilek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İLEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İlek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ilek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İncirin döllenmesini sağlayan sinek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT