İlek ne demek, TDK'ya göre İlek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İlek ne demek? İlek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ilek kelimesi. Peki ilek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ilek nedir, ilek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İLEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İlek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ilek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İncirin döllenmesini sağlayan sinek

