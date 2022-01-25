İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik Maaşı Ne Kadar? 2022 İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik Maaşları

İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik maaşı 7500_TL, En yüksek ise 11000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2240.02

Meslek Adı :

İleri Tedavi Hizmeti Veren Paramedik

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Paramedikal Pratisyenler

Meslek Birim Grubu :

Paramedikal Pratisyenler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

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