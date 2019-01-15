İleri teknoloji kanser hastalarının hizmetinde

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı sağlıkta dönüşüm çalışmaları kapsamında, "Kamu-Özel İşbirliği" (PPP) modeli ile hizmete giren ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Yozgat, Adana ve Elazığ Şehir Hastanelerinde kullanılan ileri teknoloji, kanser hastalarının tedavisinde de yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Kanser tedavisinde kullanılan ve sağlıklı dokuya zarar verdiği kaygısı ile daha önce birçok hastanın almak bile istemediği radyoterapide (ışın tedavisi) artık normal doku zarar görmüyor.

Şehir Hastanelerindeki ileri teknoloji, hastalara şifa dağıtırken, tedavi süresini kısaltarak sağlık giderlerinin aşağıya çekilmesine de katkı sağlıyor.

Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Yozgat, Adana ve Elazığ Şehir Hastanelerinde kullanılan ileri teknoloji her branşta olduğu gibi kanser tedavisinde de yüz güldüren sonuçlar veriyor. Geleneksel olarak yapılan ışın tedavilerinde hedef hacme yeterli dozu verebilmek amacıyla geniş emniyet sınırları verildiği için normal doku hasarı ve buna bağlı yan etkiler daha fazla görülürken, şehir hastanelerinde kullanılan ileri teknoloji bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Yozgat, Adana ve Elazığ Şehir Hastanelerinin Radyasyon Onkolojisi ünitelerinde kullanılan IMRT, IGRT, VMAT ve Rapid Arc özelliklerine sahip üst düzey lineer hızlandırıcı cihazları ile hedef kitle (tümör) yüksek güvenlikle belirlendiğinden hedef dışındaki sağlam dokuların zarar görmesi önleniyor.

Hedef kitleye (tümör) hızlı ve yüksek doz verilirken, hedef dışındaki alanlarda bu doz yüzde 70 azaltılıyor ve hedefe hızlı bir şekilde yüksek doz vermesi sağlanarak tedavi süresi kısalıyor. Bu özellik aynı zamanda ikincil kanser oluşum risklerini çok aza indirdiğinden çocukluk çağı tümörlerinin tedavisinde büyük avantaj sağlıyor.

Hastanın tedavi süresi boyunca her gün tümör yeri kontrol edilip, boyutu ve yeri yeniden saptanarak düzeltilmek suretiyle hastanın en doğru pozisyonda tedavisi gerçekleştiriliyor.

Gelişen teknolojinin bu imkanları tedavi şansını artırıp, süresini kısaltırken, kullanılan cihazlarla sağlıklı dokulara zarar verilmemesi, hastanın tedavi sırasında yan etkilerden dolayı yaşam kalitesinde meydana gelen dezavantajları da ortadan kaldırıyor.

Kaynak: İHA