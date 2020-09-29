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  3. İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! Türkiye, Ermeni uçağını vurdu mu?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! Türkiye, Ermeni uçağını vurdu mu?

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TSK'ya ait F-16 uçağının Ermeni uçağını düşürdüğü iddialarını yalanladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı! Türkiye, Ermeni uçağını vurdu mu?

Ermenistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hava muharebeleri sırasında bir askeri görev yerine getirilirken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Ermenistan hava sahasındaki Ermeni Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Uçağın pilotu, kahramanca öldü" şeklinde açıklama yapmıştı. Konuya ilişkin olarak da İletişim Başkan Fahrettin Altun açıklamalarda bulundu.

ALTUN: ERMENİSTAN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇEKİLSİN

Bu iddiayı yalanlayan İletişim Başkanı Altun, "Türkiye Ermenistan'ın uçağını vurmadı" dedi.

Altun,"Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" diye konuştu.

AZERBAYCAN DA YALANLADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türkiye'nin Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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