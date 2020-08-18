İletişim Başkanı Altun: Bu Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' sendromudur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına karşı muhalefetin tavrına ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet halen net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" ifadelerine yer verdi.

"KARŞI KARŞIYA KALDIĞIMIZ ŞEY, ERDOĞAN GİTSİN DE NASIL GİDERSE GİTSİN SENDROMUDUR"

Fahrettin Altun, bir diğer paylaşımında, "Muhalefetin Biden'ın ifadelerine onca zaman neden tepkisiz kaldığını da söyleyelim. Madem kendileri buna cevap veremedi, cevabını da biz verelim: Karşı karşıya kaldığımız şey, 'Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' sendromudur. Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı: