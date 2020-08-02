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  3. İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldığını ve açıköğretim konusu da dahil olmak üzere rapor hazırlanması için talimat verdiğini belirtti.

İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları ile ilgili bilgi aldığını ve açıköğretim konusu da dahil olmak üzere rapor hazırlanması için talimat verdiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretimde psikoloji bölümünü açtığını duyurmasının ardından bu konu sosyal medyada tartışmaya neden olmuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi."

İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabında yaptığı o paylaşım:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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