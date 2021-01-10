10 Ocak Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Türkiye günlük vaka sayısı kaç oldu?Marius Sumudica kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sumudica hayatıSumudica depremi! Gaziantep FK ayrılığı resmen duyurduAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki!WhatsApp'ın dayatması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları o uygulamaya geçecekİletişim Başkanı Altun: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir"MHP'den Erciyes Dağı'nın eteklerinde "Su kaynaklarına sahip çıkalım" klibiYılın transferinde son dakika! Arsenal, Mesut Özil'in ayrılmasına izin verdi!Telegram nedir? Özellikleri nelerdir? Telegram ücretli mi?Konya'da korkunç olay! 7. kattan düşen şahıs canından oldu
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İletişim Başkanı Altun: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir"

İletişim Başkanı Altun: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, özür dilemesini talep etti.

İletişim Başkanı Altun: "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, özür dilemesini istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇTAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın” sözlerini öne sürerek Kılıçdaroğlu, “Ülkenin sözde cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip, ‘ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayın, okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün” dedi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT