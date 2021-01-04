İletişim Başkanı Altun: Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye'nin son 18 yılda büyük bir devrim gerçekleştirdiğini, bu devrimlerden birinin de sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrim olduğunu ifade etti. Altun paylaşımında bir videoya da yer verdi.

"BUGÜNLERE HANGİ ZOR ŞARTLARI AŞARAK GELDİĞİMİZİ HATIRLAYALIM"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım"