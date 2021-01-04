4 Ocak Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Türkiye günlük vaka sayısı kaç oldu?Survivor Cup Elif Yıldırım Gören kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Elif Yıldırım Gören hayatıİletişim Başkanı Altun: Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdiSurvivor Cup Sema Aydemir kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Sema Aydemir hayatıSurvivor Cup Birsen Bekgöz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Birsen Bekgöz hayatıAlexi Laiho hayatını kaybettiSurvivor Steven kimdir? Steven Salam kaç yaşında? Nereli?Survivor Yiğit kimdir? Yiğit Poyraz nereli? Kaç yaşında?Survivor Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında? Nereli?On Numara çekiliş sonuçları 4 Ocak 2021 (MPİ)
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. İletişim Başkanı Altun: Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi

İletişim Başkanı Altun: Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi

Fahrettin Altun, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye'nin son 18 yılda büyük bir devrim gerçekleştirdiğini, bu devrimlerden birinin de sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrim olduğunu ifade etti. Altun paylaşımında bir videoya da yer verdi.

"BUGÜNLERE HANGİ ZOR ŞARTLARI AŞARAK GELDİĞİMİZİ HATIRLAYALIM"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım" 

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT