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İletişim Başkanı Altun'dan '5 maaş alıyor' iddialarına tokat gibi cevap: Huzur hakkını hayra, hasenata harcadım!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen 5 maaş aldığı iddialarını yanıtladı. 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığı huzur hakkını 'tek kuruşuna dokunmadan hayra hasenata harcadığını söyleyen Altun, tek maaşı olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Altun'dan '5 maaş alıyor' iddialarına tokat gibi cevap: Huzur hakkını hayra, hasenata harcadım!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son zamanlarda sıklıkla gündeme düşen 5 maaş aldığı yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı. Tek maaş aldığını belirten Altun, 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığı huzur hakkını da 'tek kuruşuna dokunmadan hayra hasenata harcadığını' söyledi.

 

Sabah yazarı Hilal Kaplan tarafından kişisel Twitter hesabı tarafından paylaşılan gönderide, Altun'un iddialarla ilgili İHL grubuna yazdığı mesajı yayımlayan Kaplan, Altun'un iznini aldığını da belirtti. 

Kaplan Twitter paylaşımında, 

"Altun çiftine yönelik “5 maaş” iftirası hk İHL grubuna yazdığı mesajı izniyle yayınlıyorum

Altunlara atılan iftiralar, eşimle bana atılanlara çok benzediği için bu meseleyi “kişisel” alıyorum. Ama ne yapsak/desek de müfteriliklerine devam edecekler biliyorum..Allah ecrini verir." ifadelerini kullandı.

Tek maaş aldığını söyleyen Altun, 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığı hakka hiç dokunmadan 'hayır işlerine aktardığını' belirtti.

Altun ayrıca, Manas Üniversitesi'nde mütevelli heyet başkanlığı yaptığını buradan ücret almadığını söyledi ve eşinin sadece öğretim üyesi olduğu Marmara Üniversitesi'nden ücret aldığını açıkladı.

Altun, THY yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir ücret almadığını da söyledi.

Öne sürülen iddialara karşı yasal hakları sonuna kadar kullandıklarını belirten Altun, "Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor" dedi.



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