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İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı: Sigara geleceğinizi yok eder

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı. Altun, milli sporcuların yer aldığı video paylaşımında, "Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder #TütünsüzGençlik" mesajını iletti.

İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı: Sigara geleceğinizi yok eder

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Altun, milli sporcuların yer aldığı video paylaşımında, "Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder #TütünsüzGençlik" mesajını iletti.

 

 

 

 

 

 

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