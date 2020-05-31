İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı: Sigara geleceğinizi yok eder
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı. Altun, milli sporcuların yer aldığı video paylaşımında, "Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder #TütünsüzGençlik" mesajını iletti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Altun, milli sporcuların yer aldığı video paylaşımında, "Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder #TütünsüzGençlik" mesajını iletti.
Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder. #TütünsüzGençlik pic.twitter.com/tJfLF7f1dV— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 31, 2020
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