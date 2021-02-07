İletişim Başkanı Altun'dan flaş 7 Şubat kumpası açıklaması: Erdoğan'ın üstün liderdiği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 7 Şubat tarihinde düzenlenmesi planlanan ve Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ) ilk kumpas girişimi olarak bilinen olaya dair detayları paylaştı. Türkiye'nin ekonomik toparlanma ve kalkınma dönemine girdiği 7 Şubat'ta organize edilen kumpasın başlangıç ve sona erdirilmesi arasındaki süreci değerlendiren Altun,"Bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz, aziz milletimizden aldığı güçle, devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı son dakika açıklamasında 7 Şubat MİT kumpası olarak bilinen FETÖ organizasyonuna ilişkin önemli ifadelere yer verdi. Altun hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu kumpastan yine Erdoğan'ın dik duruşu ile çıkıldığının altını çizdi. İşte İletişim Başkanı Altun'un o açıklamaları:

"KUMPASIN EN ÖNEMLİ HEDEFİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN TA KENDİSİDİR"

"Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak uluslararası alanda hızlı bir yükselişe geçtiği, devletimizin istikametinin yalnızca Ankara'dan belirlenmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir.

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak uluslararası alanda hızlı bir yükselişe geçtiği, devletimizin istikametinin yalnızca Ankara’dan belirlenmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu kumpasın en önemli hedefi, milletimizin hizmetinde olan Recep Tayyip Erdoğan’ın ta kendisidir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 7, 2021

"LİDERİMİZ AZİZ MİLLETİMİZDEN ALDIĞI GÜÇLE..."

FETÖ'nün yargı içindeki örgüt elemanlarıyla başlattığı bu kumpas yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği ve kararlı duruşuyla bertaraf edildi. Liderimiz, aziz milletimizden aldığı güçle, devletimizi ve milletimizi bu cendereden çıkardı.

"BUNDAN SONRA DA HER TÜRLÜ HAİN GİRİŞİMİ BERTARAF EDECEKTİR"

Cumhurbaşkanımızın yalnızca aziz milletimizle birlikte yürüttüğü kutlu mücadele, Gezi kalkışmasını, 17/25 kumpaslarını ve 15 Temmuz darbe girişimini de akamete uğratmıştır.

Aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bundan sonra da her türlü hain girişimi bertaraf edecektir."