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  3. İletişim Başkanı Altun'dan Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümüne özel paylaşım!

İletişim Başkanı Altun'dan Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümüne özel paylaşım!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 'Kızıl Elma Marşı'nı videolu olarak paylaştı.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı twitter üzerinden  'Kızıl Elma Marşı'nı yayınladı. Altun yaptığı paylaşımında, "Bizim için Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye'dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık'tan Hicaz'a Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir" dedi. 

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25 Ağustos 2020 Salı 09:53
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