İletişim Başkanı Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasındaki ifadelerle ilgili Twitter'da paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan 'Türkiye’den teröriste ödül vermişlerdir' şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk’a yönelik değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel’e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren iki yüzlülüğe vurgu yapmıştır."

İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımları: