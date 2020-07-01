İletişim başkanı Altun'dan sosyal medyanın kapatılmasıyla ilgili açıklama!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sosyal medya düzenlemesine yönelik yazılı bir açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Altun, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı sosyal medya platformları ile ilgili açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmaya kalkışıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün siyasi hayatı boyunca vesayetle, anti-demokratik unsurlarla, yasakçı zihniyetle mücadele ettiğini belirten Altun, bugün kimi sosyal medya platformlarının vatandaşların haklarını gasp ettiğini belirtti.

'VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMADAN FAALİYET GÖSTERİYORLAR'

Bazı sosyal medya platformlarının uyarılara rağmen gerekli düzenlemeleri yapmadıklarının altını çizen Altun, "Söz konusu sosyal medya platformları cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret gibi kanunlarımızın suç saydığı konularda vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik hiçbir katkı sunmamakta, aksine tüm uyarılarımıza rağmen bu suçların işlenmesine zemin teşkil etmektedir. Ayıca bu platformlar ülkemizde kontrolsüz şekilde kazanç elde etmekte, hiçbir vergi yükümlülüğüne tabi olmaksızın faaliyet göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında bu duruma işaret ettiğini belirten Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız da milletin birliği, bütünlüğü ve menfaati için söz konusu alanda hukuki düzenlemelerin ilgili organlarca yapılmasını vurgulamış ve uluslararası sosyal medya şirketlerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. Söz konusu alanda tüm dünyada olduğu gibi düzenlemelerin ve kontrollerin hukuk devleti ilkesi içerisinde yapılacağını da özellikle vurgulamıştır" dedi.

'GEREKLİ ADIMLAR ATILMAKTADIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği hukuki düzenlemenin içeriğine ilişkin bilgi veren Altun, şunları kaydetti:

"Bahsedilen alanda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmekte, internet ile sosyal medya şirketlerinin ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için gerekli adımlar atılmaktadır. Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir. Türkiye'yi başka ülkelerle karşılaştıranların, kendi ülkesinin tarafında değil de iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında durmalarına şaşırmadığımızı da belirtmek isteriz. Türkiye bir hukuk devletidir, güçlü bir devlettir. Hak arama mücadelemiz, hakikati savunma irademiz, milletimizi ve değerlerimizi bu tarz saldırılara karşı koruma azmimiz sonuna kadar devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dün sosyal medyada, kızı Esra Albayrak hakkında çirkin paylaşımlarda bulunanlar için sert ifadeler kullandı ve sosyal medya düzenlemesinin getirileceğini duyurdu.

"BAZI ALÇAKLAR BU İKLİMİ KİRLETMEYE ÇALIŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile olarak birkaç gündür işte böyle can atıcı bir meseleyle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. On binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı namusu haysiyeti insanlıktan dahi nasibini almamız bazı alçaklar hakaretlerle bu iklimi kirletmeye çalıştı.

"BU ALÇAKLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Yargı ve emniyet teşkilatlarımız bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye başladı. Dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiklerini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde işledikleri suçun hesabını soracağız. Benzer saldırıları daha önce de yaşamıştık. Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır.

"SOSYAL MEDYA MECRALARININ KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Niçin YouTube, Niçin Twitter, niçin Netflix şu bu gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzun ne demek olduğunu anlıyor musunuz. İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır.Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE O ÇİRKİN PAYLAŞIM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih adını verdi. Berat Albayrak - Esra Albayrak çiftinin bu güzel gününde Mersin'de yaşayan E.B., Twitter'da çirkin bir paylaşım yaptı.