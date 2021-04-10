İletişim Başkanı Altun'dan Türk dünyasına birlik çağrısı "Ortak çalışmaları destekleyici adımlar atmalıyız"

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev başkanlığında yapılan toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kazakistan Bilgi ve Sosyal Gelişim Bakan Yardımcısı Askhat Oralov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı Kairat İmanaliyev, ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Enfarmasyon ve Kitlesel İletişim Ajansı Başkanı Asadjon Hodjayev başta olmak üzere üye ülkelerin, ulusal televizyon kanallarının temsilcileri, haber ajansları ve ilgili kamu kurumlarından yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Konseyi'nin ilk toplantısından bu yana uluslararası alanda önemli bir platform haline geldiğini söyledi. Dünyanın hızlı ve kapsamlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiği belirten Altun, "Elbette soydaşlarımız Türk dünyasının dört bir yanında ciddi varoluşsal tehditlerle karşı karşıya kaldı. Özellikle bu süre zarfında Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz'de Türklüğün izlerini silip atmak için sistematik bir kampanya yürütüldüğüne hepimiz şahit olduk" diye konuştu.

"EN BÜYÜK TEHDİTLERİN BAŞINDA FETÖ GELMEKTE"

Altun, "Türklüğün karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında bugün FETÖ olarak bilinen Fetullahçı terör örgütü gelmektedir. Bu örgüt yaklaşık 40 yıl boyunca devletimize bir kanser gibi musallat olmuş, en hassas kurumlarımızın kılcal damarlarına kadar girmiştir. Türkiye'ye karşı kurulan komplo, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminde somut bir hal almıştır. Adeta bir işgal girişimi olan bu kalkışma sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milletimizin basireti sayesinde engellemiştir. Ancak bu virüsün vücuttan atılması milletimizin çelik iradesine rağmen yıllar sürmüştür" ifadelerini kullandı.

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLİĞİ DÜNYAYA ANLATILMALI"

Altun, Türk dünyasının tarihsel kültürel ve beşeri zenginliklerinin dünyaya daha iyi anlatılması gerektiğini söyleyerek, "Binlerce yıllık ata topraklarımız dünyanın başlıca turizm merkezleri arasında yer alabilecek potansiyele sahiptir. Açıkçası Semerkant ve Buhara'nın, Süleyman Dağı'nın, Tamgalı'nın ve hamdolsun elhamdülillah Şuşa'nın küresel destinasyonlar haline gelmemesi için hiçbir sebep yoktur. Aynı şekilde kendi zenginliklerimizi, tarihsel kültürel zenginliklerimizi kendi toplumlarımıza daha da iyi anlatmalı, Türk dünyasının iç turizmini kültür sanat alanında ortak çalışmaları destekleyici adımları hep birlikte atmalıyız. Bu anlamda bu platformun bu toplantının önemli bir imkan olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KÜRESEL BİLGİ TRAFİĞİ BAZI ŞİRKETLERİN KONTROLÜ ALTINDA"

Altun, bazı küresel şirketlerin küresel bilgi trafiğini kontrol altına alarak gerçeği tekelleştirmeye çalıştığını vurgulayarak, "Çıkarlarına menfaatlerini uymayan bir durum olduğunda bu türden fikirleri doğrudan sansürlediği hep beraber gördük." dedi. Türkiye'nin bu gayretlerinin dünyanın farklı yerlerine de örnek teşkil etmesi gerektiğini belirten Altun, "Devletlerimizin güç birliği yaparak tarafsızlık adı altında gizli, siyasi ve ideolojik gündemlerini insanlarda dayatan bu küresel şirketleri kontrol altına almak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında ortaya koyduğu dayanışma ve iş birliğine değinen Altun, "Tüm dünyaya duyulmasını sağladı. El ele verdiğimizde aşamayacağımız engel olmadığını gösterdi." dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı