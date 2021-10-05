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İletişim Başkanı Altun'dan Whatsapp, Facebook ve Instagram erişimine çarpıcı değerlendirme: Milli bir siber anlayışın önemini hatırlatmıştır

İletişim Başkanı Fahrettin Altın, Whatsapp, Facebook ve Instagram uygulamalarında yaşanan erişim sorununa değerlendirerek," Dünyaya “alternatifsiz” denilen küresel sosyal medya şirketlerinin ne denli kırılgan ve düzensiz bir yapı içerisinde olduğunu gösteren bu sorun, bizlere de milli bir siber anlayışın önemini bir kez daha hatırlatmıştır." dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan Whatsapp, Facebook ve Instagram erişimine çarpıcı değerlendirme: Milli bir siber anlayışın önemini hatırlatmıştır

Popüler sosyal medya uygulamaları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da saatlerce süren erişim sorunun ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendirmelerde bulundu.

KIRILGAN VE DÜZENSİZ YAPI VURGUSU

"Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında dün yaşanan sıkıntı, süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettikleri ya da öğretecekleri itibarıyla şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edinmiştir." diyerek sözlerine başlayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun," Dünyaya “alternatifsiz” denilen küresel sosyal medya şirketlerinin ne denli kırılgan ve düzensiz bir yapı içerisinde olduğunu gösteren bu sorun, bizlere de milli bir siber anlayışın önemini bir kez daha hatırlatmıştır." ifadelerini kullandı.

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"YERLİ VE MİLLİ YAZILIM TEMİN ETMEK ZORUNLULUKTUR"

Yaşanan sorunun vatandaşların verilerinin tehlikede dolduğunu ve sosyal özgürlüklerine çabuk ve kolay şekilde kısıtlanabildiğini, sosyal medyadaki düzensizliğin birey ile toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini gösterdiğini kaydeden Altun," Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur." dedi.

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Altun, vatandaşların bu sorunlarından etkilenmemesi için tüm kurumların devrede olduğunu ve çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. 

NE OLMUŞTU?

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı. Söz konusu sorunun ardından milyonlarca kullanıcı Twitter'a geçerek son gelişmeleri buradan takip etmişti.

Ayrıca Whatsapp'ta yaşanan sorununun ardından Telegram 50 milyon yeni kullanıcı kazandı.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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