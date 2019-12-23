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  3. İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Suudi yönetimi skandal bir karara imza atmıştır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Suudi yönetimi skandal bir karara imza atmıştır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada "Suudi makamları skandal karara imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Suudi yönetimi skandal bir karara imza atmıştır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada "Suudi makamları skandal karara imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

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