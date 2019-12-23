İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Suudi yönetimi skandal bir karara imza atmıştır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada "Suudi makamları skandal karara imza atmıştır." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada "Suudi makamları skandal karara imza atmıştır." ifadelerini kullandı.
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