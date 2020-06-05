İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel sosyal medyadan ''Bizim kültürümüzde toprağı hem ana hem de yâr olarak görmek, suyu aziz bilmek, ekmeği öpüp alına götürmek vardır. Gelecek nesillere daha bereketli toprak, daha berrak su, daha taze ekmek, daha temiz bir dünya bırakmak için hiç durmadan çalışıyoruz.'' notuyla bir video paylaştı.

Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin olduğu videolu mesajında, "Bizim kültürümüzde toprağı hem ana hem de yâr olarak görmek, suyu aziz bilmek, ekmeği öpüp alına götürmek vardır. Gelecek nesillere daha bereketli toprak, daha berrak su, daha taze ekmek, daha temiz bir dünya bırakmak için hiç durmadan çalışıyoruz" ifadesine yer verdi.



Bizim kültürümüzde toprağı hem ana hem de yâr olarak görmek, suyu aziz bilmek, ekmeği öpüp alına götürmek vardır. Gelecek nesillere daha bereketli toprak, daha berrak su, daha taze ekmek, daha temiz bir dünya bırakmak için hiç durmadan çalışıyoruz. #5HaziranDünyaÇevreGünü pic.twitter.com/8neY9wWhKU — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 5, 2020

Videoda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden, "Havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Rabbimin bize emaneti olan tabiatı sadece korumakla kalmayıp geliştirerek, güzelleştirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın çabası içindeyiz. Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve çevreyi korumak amacıyla çok büyük yatırımlar yaptık. Bizim kültürümüzde toprağı hem ana hem de yar olarak görmek, suyu aziz bilmek, ekmeği öpüp alına götürmek vardır. Toprak ne ekersen onu verir. Toprağa ne kadar emek verirsen o kadar karşılık alırsın. İnsan da öyledir. Bunun için biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz" şeklindeki sözleri yer aldı.