İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Barış Çakan paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Çakan isimli gencin öldürülmesi olayı ile ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan isimli genç yavrumuzun çıkan tartışmada hayatını kaybetmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Yaşanan hadise tüm boyutları ile incelenmiş ve gerekli adli süreç başlatılmıştır. Devletimizin, kamu huzur ve güvenliğinin zafiyete uğratılmasına, yalan haberlerin ve algı operasyonlarının zihinlerimizi işgal edip esir almasına asla müsaade etmeyecektir. Milletimiz üzerinde oynanan bu alçak oyunun takipçisi olacak ve gerekli tüm adımları süratle atacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 83 milyon vatandaşımızın sığınağı, koruyucusu ve hizmetkarıdır. Toplumsal huzur ve güvenliğimiz için milletimizle el ele vererek kardeşlik ve barış atmosferini bozmayı hedefleyen karanlık odaklara geçit vermeyeceğiz.”

Barış Çakan'ın ölümü olayında 3 kişi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Barış Çakan ve bir arkadaşı yolda yürürken park halindeki aracın içinde bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y’yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarıda bulundu.

Bu nedenle çıkan kavgada bıçaklanan Barış Çakan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polisler, soruşturma kapsamında cinayet zanlısı oldukları belirlenen A.B, K.Y. ve Ö.Y’yi gözaltına aldı.