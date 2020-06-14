İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Bingöl depremiyle ilgili açıklama!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan Bingöl depremi hakkında bir mesaj yayınladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bingöl depremiyle ilgili twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
İletişim Başkanı Altun, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Bingöl'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Bingöl’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden güvenlik korucumuza Allah’tan rahmet diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ederek milletimizin yanında olmaya devam edecektir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 14, 2020
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