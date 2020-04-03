İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan ''Biz Bize Yeteriz Türkiyem’'' paylaşımı!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı. Paylaşımında “Yardımlaşmanın olduğu yerde bereket, dayanışmanın olduğu yerde kardeşlik vardır. İyi ki varsın Türkiyem!” ifadelerine yer verdi.
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