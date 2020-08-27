İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan açıklama!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Altun, ideolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtirken "30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun..."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı: