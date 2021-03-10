İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Meral Akşener'e yanıt: Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı 'siyaset' değildir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Paylaşımında "Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün ömrünün aziz milletimizin önünde geçmiştir." ifadesine yer veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütleriyle ittifak kurmaktan çekinmeyen sözde milliyetçilerin iftiralarının burada maya tutmayacağını belirtti.

Sözde milliyetçilerin gündem değiştirmek için ucuz demogoji yaparak iftira attığını dile getiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, onların; HDP ile kurduğu ittifakı kendi tabanlarına kabul ettiremedikleri için bir çıkış yolu aradıklarını ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZA İFTİRA ATMANIN ADI 'SİYASET' DEĞİLDİR"

Paylaşımında, "Milyonlarca mazlumun gönlünde taht kuran, memleketimize sayısız eser kazandırmış olan, gece gündüz demeden aziz milletimiz ve tüm mazlum coğrafyalar için çalışan sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atmanın adı "siyaset" değildir." ifadelerine yer veren Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fütursuzca saldırarak ya da iftira atarak gündem değiştirilecek bir can simidi olmadığını vurguladı.

Paylaşımında "Terörle, HDP'yle ve diğer gayrımillî unsurlarla yaptığınız ortaklıkların hesabını aziz milletimize sandıkta vereceksiniz. Milletten kaçamazsınız." ifadelerine yer veren Altun açıklamalarına şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz, kimin memleket ve millet için çalıştığını, kimin vatanımız ve devletimiz için yedi düvele karşı mücadele verdiğini çok iyi görmektedir. Aziz milletimiz aynı zamanda kimlerin terör örgütleriyle kirli ittifaklar içine girdiğini de çok iyi bilmektedir.

Bugün dinlemekten hicap duyduğumuz ağır iftiralara en güzel cevabı yine aziz milletimiz verecektir. Siz hangi iftirayı atarsanız atın sayın Cumhurbaşkanımız memleketimiz ve tüm gönül coğrafyamız için gayret ve samimiyetle çalışmaya devam edecektir. Takdir aziz milletimizindir."