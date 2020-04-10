İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, "Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir."

Ayrıntılar geliyor...