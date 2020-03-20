İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı dünya genelinde yeni tip koronavirüs görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " 19 Mart 2020, saat 21:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir: Dünya çapında vaka sayısı 235 bini geçmiş, 9 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 85 binden fazla kişi iyileşmiştir" denildi.

Kaynak: İHA