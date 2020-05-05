İletişim Başkanlığı paylaştı! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısının 3 milyon 690 bini geçtiği, 255 bin 500'den den fazla kişinin öldüğü, 1 milyon 220 binden fazla kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Türkiye'de şu ana kadar toplam 1 milyon 204 bin 421 test yapıldığı, 129 bin 491 koronavirüs vakası tespit edildiği, 3 bin 520 vatandaşın hayatını kaybettiği, 73 bin 285 hastanın iyileştiği ifade edildi.

Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de şu ana kadar toplam 1.204.421 test yapılmış olup, 129.491 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 3.520 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 73.285 hasta iyileşmiştir."

İletişim Başkanlığı'nın paylaşımı: