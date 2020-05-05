İletişim Başkanlığı paylaştı! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İletişim Başkanlığı, koronavirüs görülen ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısının 3 milyon 690 bini geçtiği, 255 bin 500'den den fazla kişinin öldüğü, 1 milyon 220 binden fazla kişinin ise iyileştiği belirtildi.
Türkiye'de şu ana kadar toplam 1 milyon 204 bin 421 test yapıldığı, 129 bin 491 koronavirüs vakası tespit edildiği, 3 bin 520 vatandaşın hayatını kaybettiği, 73 bin 285 hastanın iyileştiği ifade edildi.
Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye’de şu ana kadar toplam 1.204.421 test yapılmış olup, 129.491 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 3.520 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 73.285 hasta iyileşmiştir."
İletişim Başkanlığı'nın paylaşımı:
05 Mayıs 2020, saat 22:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 5, 2020
Türkiye’de şu ana kadar toplam 1.204.421 test yapılmış olup, 129.491 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 3.520 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 73.285 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/ibRk4nGMX9
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