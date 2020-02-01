İletişim Başkanlığından deprem vergisi açıklaması

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından deprem vergileri tartışması alevlendi. Muhalefet, deprem vergilerinin nereye harcandığını sormuş ve cevap beklemişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından deprem vergilerinin nereye harcandığına dair bir video paylaşımı yapıldı.

Buna göre son 17 yılda deprem vergilerinden 147.2 milyar TL toplandı. Deprem bölgelerine 2003-2020 arasında 1.21 trilyon TL harcandığı belirtildi. Yani İletişim Başkanlığı'nın videosunda yer alan bilgilere göre toplanan deprem vergilerinden 8.3 kat daha fazla yatırım yapıldı.

MARMARA DEPREMİ SONRASI 201.9 MİLYAR TL HARCANDI

Marmara Depremi sonrası yapılan harcamaların büyüklüğünün 201.9 milyar TL olduğu açıklanırken Düzce Depremi için 3.75 milyar TL, Bingöl Depremi için 4.21 milyar TL, Elazığ Depremi için 3.92 milyar TL, Kütahya Depremi için 5.07 milyar TL, Van Depremi için 13.8 milyar TL harcandığı belirtildi.

Depreme yönelik sağlık yatırımları için 2003-2019 arasında toplam 105.5 milyar TL, kentsel dönüşüm için 112.4 milyar TL, depreme yönelik ulaştırma harcamaları için 488.4 milyar TL, acil yardım yatırımları için 11.5 milyar TL, toplamda ise 1.21 trilyon TL yatırım harcaması yapıldığı açıklandı.