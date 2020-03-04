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  3. İletişim Başkanlığı'ndan yarın yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan yarın yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya Federasyonu'na gidecek. ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkileri ile birlikte İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler ele alınacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yarın yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan 5 Mart'ta yapılacak olan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" 




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