İletişim Başkanlığı'ndan yarın yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Rusya Federasyonu'na gidecek. ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkileri ile birlikte İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler ele alınacak.
İletişim Başkanlığı'ndan 5 Mart'ta yapılacak olan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır"
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