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İletişim Başkanlığından YİK toplantısı sonrası flaş açıklama!

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığından YİK toplantısı sonrası flaş açıklama!

Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısına Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekerek, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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