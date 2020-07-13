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  3. İletişim Başkanlığı'nın '15 Temmuz Mehteri' klibi büyük ses getirdi!

İletişim Başkanlığı'nın '15 Temmuz Mehteri' klibi büyük ses getirdi!

İletişim Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünden ötürü '15 Temmuz Mehteri' isimli klip yayınladı.

İletişim Başkanlığı'nın yapımcılığını üstlendiği klipte yer alan marşın, söz ve müziğini Ali Sinanoğlu, düzenlemesini Yıldıray Gürgen, klip yönetmenliğini ise yine Ali Sinanoğlu yaptı. 15 Temmuz 2016 gecesi kaydedilen görüntülerin yer aldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiire de yer verildi.

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13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:04

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