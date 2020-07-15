İletişim Başkanlığı'nın "15 Temmuz'da 15 Panel" programının İtalya bölümü yayınlandı

ROMA (AA) - İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz'da 15 Panel" isimli internet semineri (webinar) serisinin İtalya bölümü yayınlandı.

İnternet üstünden video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen panele, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, İtalya’nın Eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, Doç. Dr. Valeria Giannotta ve Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın katıldı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli, hain darbe girişimin 4. yıl dönümünde internet üzerinden düzenlenen bu oturumun tam zamanında yapıldığını belirterek, şehitlere rahmet, gazilere de şifalar diledi.

FETÖ’nün kötü emellerine ulaşmak için açık toplumun özelliklerini ve teknolojinin tüm olanaklarını kullandığını ifade eden Esenli, "FETÖ yeni nesil bir terör örgütü olarak değerlendirebilir." dedi.



Esenli, FETÖ’nün kendisini uluslararası topluma hayır kuruluşu gibi tanıtmaya çalıştığını ancak bunun böyle olmadığını dile getirirken, Türkiye’nin ilgili ülkeleri bu örgüt hakkında bilgilendirmesi sayesinde farkındalığın arttığını ve FETÖ ile iltisaklı suçluların iadesini istediğini anımsattı.



İtalya ile aralarında derin anlayış olduğunu dile getiren Esenli, diğer Avrupa ülkelerine de terör örgütü PKK’ya yönelik yaklaşımda yaptığı hatayı, FETÖ’de tekrar etmemesi çağrısı yaptı.



- "Türkiye’nin dış politikası yanlış değerlendirildi"

İtalya’nın Eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili de İletişim Başkanlığı’na 15 Temmuz’un yıl dönümünde böyle önemli bir etkinliği yaptığı için ve kendisini davet ettiği için teşekkür etti.



Türkiye’nin izlediği dış politikanın İtalya’da ve dünyada yanlış şekilde değerlendirildiğini ifade eden Marsili, "15 Temmuz, dünyada demokrasiyi destekleyen herkes tarafından hatırlanması gereken bir tarih." dedi.



Marsili, Türkiye’nin Suriye’de PKK ile mücadele ve mültecilerin geri dönebilmesi için operasyon yapmak zorunda kaldığını, Avrupa’nın özellikle Suriye’nin kuzeyindeki mülteci durumuna yönelik Türkiye’yi desteklemesi gerektiğini anlattı.



Marsili, Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini belirterek, "AB ile vize serbestisi ekonomik entegrasyon açısından büyük önem taşıyor. Bu herkes için kazan-kazan durumu ortaya çıkaracaktır. Bence AB’nin kısa vadede, Türkiye ile açık tutacağı diyaloga stratejik çıkarı vardır." diye konuştu.

- "Türk halkının nasıl birleştiğini gördük"

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Giannotta da talihsiz gecede Türkiye’de olduğunu dile getirerek, "Herkes bu durum karşısında şok geçirdi. Ama sonrasında Türk halkının darbe girişimine karşı bir araya geldiğini görmekten mutlu olduk" ifadesini kullandı.



Giannotta, İtalya-Türkiye ilişkilerinin oldukça güçlü bir ilişki olduğunu ve iki ülkenin de uluslararası arenada benzer sorunlarla karşılaştığını belirterek, "İkili ilişkilerde karşılık sempati söz konusu. 15 Temmuz olduğunda İtalya hükümeti, Türkiye’ye dayanışmasını göstermekten tereddüt etmedi. Aynısını Kovid-19 döneminde Türkiye de İtalya’ya yardım yollayarak yaptı." dedi.

Kovid-19’un İtalya’ya 2. Dünya Savaşı’ndan sonra en kötü dönemini yaşattığına dikkati çeken Valeria Giannotta, "Türkiye’de yaşayan bir İtalyan olarak ben, Türkiye’nin yardım göndermesi nedeniyle çok duygulandım. Çünkü Avrupa bile yardım etmezken, Türkiye ilk yardım edenlerden biriydi. Bu güçlü ilişkilerin kanıtı." şeklinde konuştu.

Giannotta, pandemi dönemine rağmen Türkiye ve İtalya arasında güçlü ekonomik ilişkilerin de iyi olduğuna işaret ederken, "İtalyan yardım gönüllüsü Silvia Romano’nun kurtarılması olayı da İtalya ve Türkiye’nin nasıl birden fazla ortak çalışma yapabildiğini ortaya koyuyor. İki ülke arasındaki ilişki bence kazan-kazan ilişkisidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Son yıllarda yaşananlar yeni anlayışları beraberinde getirdi"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Hasan Basri Yalçın da 15 Temmuz’un Türk halkı için en dramatik olaylardan biri olduğunu söyledi.

Yalçın, Türkiye’nin darbe girişimi başta olmak üzere, Suriye ve diğer konularda son 5 yılda yaşadıklarının, Türk halkı nezdinde ve Türk dış politikasında yeni anlayışları da beraberinde getirdiğini anlattı.



Yalçın, Türkiye’nin Suriye konusunda yalnız bırakıldığı ifade ederek, şunları kaydetti:



"Lütfen şunu unutmayın, 2013-2016 döneminde Türkiye’de neredeyse her hafta terör saldırısı oluyordu. Bunlar Suriye’den kaynaklanıyordu. Türkiye’nin askeri müdahalelerinden sonra bunlar kesildi. Türkiye temizledi. Bütün bunlar Türk insanının aklında ‘eğer bir şey yapmak gerekiyorsa bunu kendi başına yapacaksın’ tezinin oluşmasını sağladı. Suriye hadisesinden sonra bazı ülkelerin Akdeniz’de kendi aralarında gizli anlaşmalar yaptığını gözlemlemeye başladık. Türkiye, Akdeniz’e en uzun kıyısı olan ülkelerden, bunu kabul edemez."

Oturumun moderatörlüğünü yapan Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Basın Müşaviri Murat Pazarbaşı da gazeteci olarak 15 Temmuz 2016'da TBMM ve Genelkurmay’ın önünden gelişmeleri takip ettiğini belirterek, "FETÖ'nün yönettiği o kara gecenin yakın tanıklarından biriyim. Halkın üstüne helikopterden açılan ateşi, tankların arabaları ezişini gördüm. Bugün dahi bunları unutmak mümkün değil." dedi.



Kaynak: AA