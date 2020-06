İletişim Fakültesinde sanal mezuniyet

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ilk mezunlarını uzaktan eğitimle sanal ortamda verdi. Görüntülü görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen mezuniyet töreninde bir öğrenci sembolik olarak kep attı.

İletişim Fakültesi bünyesinde 2016 yılında açılan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ilk mezunlarını verdi. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçen üniversite, öğrencilerine bu yıl mezuniyet töreni düzenleyemedi. Ancak SDÜ Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünün akademisyenleri, öğrencilerinin mezuniyet coşkusundan geri kalmaması için uzaktan eğitim sistemi üzerinden görüntülü görüşme yöntemiyle mezuniyet töreni düzenledi. Sanal ortamda gerçekleştirilen törende ilk olarak akademisyenler ve öğrenciler mezuniyetle ilgili duygularını aktardılar. Ayrıca öğrenci ve akademisyenler gitar eşliğinde şarkı söylerken, bir öğrenci de arkadaşları adına sembolik olarak kep attı.

"Tecrübe edinebilmek için lütfen elinizden geleni yapmaya çabalayın"

Öğrencilere seslenen İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seyhan Aksoy, mezun olan öğrencilerini çok güzel yerlerde görmek istediğini belirterek, onların her zaman arkasında olacaklarını söyledi. Aksoy, "Ne zaman, nerede ve ne şekilde olursa olsun sizi desteklemeye hazır olacağız. Sektörde çalışmak istediğinizi biliyorum. Tecrübe edinebilmek için lütfen elinizden geleni yapmaya çabalayın. Biz birkaç sene sonra belki de önümüzdeki sene sizlerden çok güzel haberler alacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. Sizler benim için ilk göz ağrımsınız. Sizin yeriniz her zaman ayrı ve özel olacak. Keşke şu an sizlerin gözüne bakabilseydim ve konuşma bittiğinde size sarılabilseydim. Bunu inanılmaz derecede isterdim. Ben sizin gibi sevgi ve saygı dolu, ahlaklı ve erdemli kişilerle 4 yıl geçirmekten dolayı çok mutluyum. Bunu da sağlayanlar sizi bugüne getiren aileleriniz. Onları tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. İyi ki sizleri bugüne yetiştirmişler. Pırıl pırıl evlatlar yetiştirmişler, bu mezuniyet gününde en önemli teşekkürü onlar hak ediyor diye düşünüyorum" dedi.

"Hocalarıma teşekkür ediyorum"

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü birincisi Alper Erdik de 4 yıl boyunca bilgi ve deneyimlerini kendileriyle paylaşan akademisyenlere teşekkür etti. Erdik, "Bizi de naçizane bir iletişimci olarak kabul ederlerse başka zamanlarda ve platformlarda görüşme şansımız olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA