İletişim Uzmanı/Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İletişim Uzmanı/Danışmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İletişim Uzmanı/Danışmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İletişim Uzmanı/Danışmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İletişim Uzmanı/Danışmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İletişim Uzmanı/Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İletişim Uzmanı/Danışmanı Maaşları

İletişim Uzmanı/Danışmanı maaşı ortalama olarak aylık 15000_TL'dir. En düşük İletişim Uzmanı/Danışmanı maaşı 8500_TL, En yüksek ise 21500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İletişim Uzmanı/Danışmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2432.07

Meslek Adı :

İletişim Uzmanı/Danışmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Birim Grubu :

Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bireylerin, grupların ve kurumların davranışlarını ve kitle iletişim sistemlerini bilimsel yöntemlerle inceleyerek, iletişim süreçleri konusundaki bilgilerin ilgili alanlardaki uygulamalarının yöntem ve stratejilerini geliştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İletişim Danışmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Siyasal iletişim, iletişim sosyolojisi, iletişim hukuku gibi çalışma alanlarında demokrasi, siyasal-toplumsal iktidar ilişkileri ve iletişim, kamu-kamuoyu-kamusal alan ve medya, özel alan-kamusal alan ayrımı, sivil toplum ve medya, siyasal temsil ve kimlik, toplumsal cinsiyet, retorik, fikri haklar gibi konularda araştırmalar yürütmek,

b) Eleştirel bakış açısını, sanat ve görsel medyaya ilişkin sorgulamalarla bir araya getirerek gündelik yaşamın her alanında var olan iletişimin farklı pratik alanlarına ilişkin çalışmalar yapmak,

c) İletişimin kültür, ideoloji ve teknoloji ile ilişkisini açıklamak,

d) Siyasal, ekonomik toplumsal ve kültürel olayları iletişim ile ilişkilendirmek,

e) Yeni medyayı, yeni medya ortamlarını ve dijital kültürü bilmek,

f) Etkili bir konuşma için gerekli öğeleri etkin bir biçimde uygulamak,

g) İletişim modellerini ve sözsüz iletişim yöntemlerini açıklamak

h) İletişim teknolojilerindeki yenilikleri kullanarak içerik hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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